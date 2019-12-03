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Глава Минэкоэнерго: прямые поставки газа в Украину из РФ будут напрямую зависеть от компенсации Россией по арбитражам

03.12.2019 / 12:48
Украина в газовых переговорах при рассмотрении пакетного предложения РФ о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долгов "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу.

Об этом заявил глава Минэкоэнерго Алексей Оржель.

"Есть зафиксированные соответствующие обязательства на уровне арбитражей: если это связано с прямым поставками, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией этих долгов", – заявил он на брифинге в Киеве в понедельник, 2 декабря.

По словам министра, в вопросах объемов и сроков поставки Украина максимально координируется с европейской стороной, так как это для европейских партнеров также критически важные моменты.

При этом Оржель подчеркнул: сохранение транзита газа важно, чтобы не было "никаких технических проблем" или включения украинской газотранспортной системы в реверсном режиме.

Он также указал, что с прекращением транзита возможен рост цены газа на европейских рынках и на украинском рынке.

Источник 

газ, арбитраж, Оржель
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