ЕИБ дает Украине €400 миллионов кредита на поддержку аграриев

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЕИБ.

«Европейский инвестиционный банк начал проект по поддержке пищевого звена агропромышленного сектора, который поддерживается кредитом в размере 400 миллионов евро, наряду с донорской технической помощью для поддержки малых и средних предприятий и среднего размера кампаний в Украине. Программа рассчитана на то, чтобы помочь Украине в полной мере воспользоваться всеми преимуществами углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом», - говорится в сообщении.

Программа будет охватывать производителей зерновых культур, подсолнечника и рыбной промышленности в Украине, что позволит повысить качество продукции на внутреннем рынке и увеличить ее конкурентоспособность на европейском и мировом рынках.

Напомним, в Украине стартовал проект кредитования малого и среднего бизнеса в аграрной сфере с участием Европейского инвестиционного банка.

Этот проект внедряется в рамках подписанного Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком, ратифицированного Законом Украины от 20 сентября 2016 года.

Целью Проекта является поддержка Правительства Украины в содействии созданию административных, технических, финансовых и образовательных основ в поддержку заинтересованных сторон в области зерновых, масличных культур и аквакультуры/рыболовства с целью обеспечения надежной технической и экономической базы для дальнейшего развития их деятельности.

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