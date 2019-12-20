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Украина и Россия вышли на подписание транзитного соглашения

20.12.2019 / 16:47
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Алексей Оржель и его российский коллега Александр Новак в Берлине рассказали о результатах переговоров относительно транзита газа.

«Мы очень качественно отработали сегодня конечный протокол, который приближает нас к подписанию финальных договоров... Уверен, что в ближайшее время мы добьемся конструктивного результата», - сообщил 19 декабря Алексей Оржель.

Он поблагодарил европейских партнеров в ЕС, а также Германию за конструктивный подход, который позволил обсудить все моменты по подписанию документов о транзите газа.

Теперь позиции будут представлены на согласование в Киеве и Москве.

Новак со своей стороны также отметил, что стороны выйдут на подписание «в ближайшее время».

«Мы очень хорошо поработали, подготовили детальный проект протокола, в высокой степени готовности, который после окончательного согласования будет подписан», - сказал Новак.

Он поблагодарил коллегу за конструктивный подход.

Напомним, переговоры о продлении транзита российского газа в Европу по территории Украины проходили в Берлине 19 декабря.

Переговоры проходили при посредничестве главы Еврокомиссии Мароша Шефчовича. К ним присоединился министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, который провел двусторонние встречи с участниками переговоров.

Украинская и российская делегация несколько часов общались в двустороннем формате, что не было запланировано.

Встречи проходили в минэкономики и энергетики ФРГ, которое выступило инициатором переговоров между Киевом и Москвой при посредничестве ЕК.

Источник

газ, РФ, транзит газа, Оржель
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