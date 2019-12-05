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Путин о транзите газа: Условия Украины пока неприемлемы

05.12.2019 / 10:24
Президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"

Такое заявление Путин сделал на пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Прямая речь Путина: "Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит. Мы ведем сейчас переговоры в Вене. Это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают возможные украинские транзитеры, они экономически неприемлемы. Пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция - удастся как-то позиции согласовать".

Напомним, АО "Укртранснафта" и ОАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которая продолжает его действие на 10 лет - с 1 января 2020 до 1 января 2030 года.

Десятилетний контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Из-за российской агрессии Украина отказалась от покупки российского газа и получает газ реверсом из Европы, куда он идет из РФ транзитом через украинскую территорию.

Российская сторона предлагала украинской отказаться от взаимных газовых претензий и высказывала якобы готовность сделать скидку и на транзит, и на прямые поставки газа в Украину.

При этом Москва продолжает воплощать подводный трубопровод "Nord Stream 2", с помощью которого может обойти Украину.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года. По его словам, Украине хватит запасов газа и угля на зиму в случае остановки транзита газа с 1 января 2020 года.

Источник

газ, Путин, РФ, транзит газа
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