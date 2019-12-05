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Нидерланды обвинили РФ в сознательном отказе выдать Цемаха
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Франция отвергла предложение Путина о новом ракетном договоре
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В ОБСЕ заявили о нарушениях прав верующих УПЦ в Украине
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Министр культуры заявил о том, что УПЦ не является «рассадником русского мира»
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Госдеп США: улучшение отношений с РФ зависит от выполнения ею минских соглашений
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В Украине растет пропасть между "богатыми" и бедными: кем выгоднее работать03.12.2019 / 09:27Последние новости рубрики
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Путин о транзите газа: Условия Украины пока неприемлемы
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НБУ прогнозирует снижение инфляции в 2019г почти до 6%
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ВР приняла закон о верификации пенсий и субсидий с предложениями Зеленского
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Рада приняла во 2-м чтении законопроект об отмене госмонополии на производство спирта
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Контракт на транзит нефти между Украиной и РФ продлили на 10 лет
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В центре Киева обстреляли авто, погиб ребенок
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10 машин и автобус с пассажирами столкнулись на трассе "Киев – Одесса"
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Уполномоченный по правам ребенка Кулеба попал в ДТП
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Жесткое приземление: у турецкого самолета сломалась стойка шасси во время посадки в аэропорту Одессы
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Освобожденные из плена корабли ВМС зашли в украинский порт
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09:08
В Белый дом привезли рождественскую ель
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Два человека погибли в результате взрыва гранаты в общежитии в Киеве
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Меркурий и Солнце устроят необычное шоу - один из 13 раз в столетие
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Расстрел авто в Княжичах заказал киевский бизнесмен
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Взрыв гранаты в центре Киева: двое погибших и одна ранена
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