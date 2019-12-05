Войти | Зарегистрироваться
10:54

четверг,
05 декабря
Онлайн
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

НБУ прогнозирует снижение инфляции в 2019г почти до 6%

05.12.2019 / 09:43
Инфляция в Украине по итогам 2019 года может снизиться почти до 6% по сравнению с 9,8% в 2018 году и 13,7% в 2017 году, сообщил заместитель главы Национального банка Украина (НБУ) Олег Чурий.

"Мы имеем сильный дезинфляционный тренд. На конец года ожидаем инфляцию около 6% - это немного выше, чем наш коридор 5%+/- 1 процентный пункт. Но на самом деле есть шанс, что мы попадем в этот коридор, поскольку видим очень сильное снижение инфляции", – сказал он на Ukrainian Wealth Management Forum, организованном Институтом Адама Смита в Киеве 3-4 декабря.

"В следующем году мы считаем, что инфляция будет находиться в пределах этого коридора 5% +/- 1 п.п.", - добавил Чурий.

Он напомнил, что, согласно базовому сценарию, учетная ставка может снизиться до 9% в конце 2020 года и до 8% к концу 2021 года. "То есть, ставки будут снижаться для тех, кто принимает инвестиционные решения. Это значит, что, наверное, нужно заходить в более длинные инструменты, таким образом фиксируя свою доходность", - добавил замглавы Нацбанка.

Как сообщалось, НБУ весь этот год удерживал прогноз инфляции на 2019 год на уровне 6,3% с последующим снижением ее до 5% в 2020 году и удержанием ее на этом уровне в 2021 году.

Замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб в конце ноября допустил, что инфляция в годовом измерении может снизиться до 6% уже по итогам ноября этого года.

Согласно данным Госстата, по итогам октября в годовом измерении инфляция замедлилась до 6,5% с 7,5% в сентябре и 8,8% по итогам августа.

Источник

НБУ, инфляция, снижение инфляции
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 декабря
4 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.