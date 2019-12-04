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ВР приняла закон о верификации пенсий и субсидий с предложениями Зеленского

04.12.2019 / 17:59
Верховная Рада поддержала закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" (1231) с предложениями Президента.

Решение поддержали 248 народных депутатов.

"Президент Украины считает данный закон чрезвычайно важным и поддерживает необходимость введения верификации государственных выплат, осуществляемых за счет средств государственного и местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования. Вместе с тем, он не может подписать данный законопроект, учитывая существующие несогласованности с действующими законами", - сказал представитель Президента в Верховной Раде, первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Так, депутаты поддержали предложения Президента с целью согласования положений принятых законов Украины в абзаце первом подпункта 11 и в абзаце первом подпункта 12 пункта 2 раздела "Заключительные и переходные положения" закона "О верификации и мониторинге государственных выплат" слова "абзац второй" заменить словами "абзац третий".

Напомним, закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" (1231) Верховная Рада приняла во втором чтении 17 октября. Его целью является повышение адресности государственных выплат. 7 ноября закон возвращен с предложениями Президента.

Законом определены основные задачи, права и обязанности центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующего государственную финансовую и бюджетную политику в части осуществления верификации государственных выплат, а также полномочия органов, осуществляющих такие выплаты.

Кроме того, документом урегулируются основные вопросы сбора, обработки и анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации, а также определены основные этапы верификации и перечень информации, которая используется для осуществления верификации и мониторинга государственных выплат.

В то же время, определен порядок предоставления рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, и обработки ими таких рекомендаций, а также подходы по возврату неправомерно полученной реципиентом государственной выплаты. Полномочия по установлению порядка осуществления верификации госвыплат и определению администратора и порядка администрирования информационно-аналитической платформы должны возлагаться на Кабинет министров Украины.

Источник

выплаты, пенсии, верификация
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