Надо копить: украинцам готовят новый закон о пенсиях

То есть работающие люди и работодатели платят пенсионные взносы не в один "общий котел", как у нас, а в разные финансовые структуры. Соответственно, и получают они после выхода на пенсию деньги не из одного пенсионного фонда, а из разных.

В большинстве развитых стран мира существует трехуровневая пенсионная система, которая, как правило, включает выплаты из бюджета или государственного пенсионного фонда (солидарная система, или первый уровень), выплаты из фондов или других финансовых учреждений, куда по принципу накопления вносили взносы за своих работников работодатели или они сами (обязательная накопительная система), и выплаты от финансовых структур, куда люди делали добровольные пенсионные взносы во время работы (добровольная накопительная система).

О необходимости введения многоуровневой пенсионной системы в Украине говорится давно. Ученые и эксперты давали такие рекомендации еще в начале 2000-х. А на государственном уровне этот вопрос стал подниматься лет 10 назад. Однако дальше разговоров дело пока не шло.

Но перед самым Новым годом, 27 декабря, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект (№2683), который может дать старт введению второго уровня пенсионного обеспечения – общеобязательного накопительного.

Кроме Пенсионного фонда появится еще и Пенсионное казначейство

Структура обязательной накопительной пенсионной системы будет довольно сложной. Деньги, уплаченные в виде взносов на общеобязательное накопительное страхование, будут поступать в Пенсионное казначейство. Эту юридическую структуру должен создать Кабмин в виде юрлица публичного права. Управляться Пенсионное казначейство будет сразу двумя структурами. Вести (администрировать) счета участников обязательной накопительной системы будет некий привлеченный Центральный администратор. А управлять делами Пенсионного казначейства (контролировать его деятельность) должен Совет Пенсионного казначейства в составе 5 человек, которые будут избираться на конкурсной основе.

Несмотря на то что деньги работников будут поступать в Пенсионное казначейство, распоряжаться ими эта структура не будет иметь права. Законопроектом предусмотрено, что Пенсионное казначейство будет существовать на отчисления с пенсионных средств – не более 0,1% от стоимости накопленных активов (а в первые два года его расходы будут покрываться из госбюджета).

Все перечисленные украинцами деньги Пенсионное казначейство должно будет передавать на сберегание в банки-хранители. Однако и там деньги не будут лежать мертвым грузом, дожидаясь, пока человек, их перечисливший, выйдет на пенсию. Чтобы деньги не обесценились, их заставят работать и обрастать процентами.

Распоряжаться (управлять) собранными деньгами в период их хранения будут компании по управлению активами и негосударственные пенсионные фонды. Работнику хотят позволить самому выбирать, кому доверить свои средства. А также выбирать, как именно должны использоваться его деньги, то есть выбирать пенсионный портфель: консервативный, сбалансированный или динамический. Форма будущих выплат может быть тоже разная: единовременные, ускоренные, программные, пожизненные.

Функция Пенсионного казначейства – помочь человеку с выбором управителей и пенсионного портфеля, а также распределить его деньги между несколькими компаниями-управителями (диверсифицировать).

"Пенсионное казначейство предназначено в первую очередь для лиц, которым по определенным причинам будет трудно определиться с выбором того или иного финансового института (авторизованной компании по управлению активами или авторизованного негосударственного пенсионного фонда) и который на конкурентных началах привлекает других субъектов рыночной инфраструктуры (компании по управлению активами и хранителей) для обеспечения эффективного инвестирования и защиты средств участников", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Каким будет размер накопительного взноса

Сейчас, при солидарной пенсионной системе, Пенсионный фонд наполняется за счет значительной части единого социального взноса (ЕСВ). За наемных работников ЕСВ платят работодатели, а предприниматели должны перечислять его самостоятельно. Но кроме пенсионных отчислений, в ЕСВ входят также взносы на случай временной утраты работоспособности (оплата больничных), производственной травмы и безработицы.

Законопроект №2683 предполагает, что отчисления на обязательное накопительное пенсионное обеспечение будут делать и работодатели (помимо ЕСВ), и работники. Работодатели обязаны будут перечислять 2% от размера заработной платы работника, а каждый работающий украинец – минимум 1%, а при желании – и больше. Работодатель будет обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы заработной платы такого работника.

Отметим, что, в отличие от существующей солидарной системы, когда уплаченные взносы идут в "общий котел", при накопительной системе взносы являются собственностью человека, который их платил. Они поступают на его персональный счет, но право пользования наступает только после выхода на пенсию. А в случае смерти плательщика эти деньги переходят к его наследникам (сейчас законопроектом предусмотрено, что они получат единоразовую выплату).

Поскольку размер обязательных взносов напрямую зависит от размера зарплаты, а они у всех разные, то и доплаты в старости люди будут получать разные - пропорционально уплаченным в фонд деньгам. Причем обязательными отчисления на накопительные пенсии будут только у наемных работников. Предприниматели и другие самозанятые лица будут платить такие взносы только в добровольном порядке. Поэтому, согласно расчетам авторов законопроекта, из 42 миллионов граждан Украины участниками пенсионной системы второго уровня будут только 10 млн человек с тенденцией к понижению в последующие годы.

Будет ли существовать верхняя граница отчислений на обязательное пенсионное страхование – в законе не указано.

Не обесценятся ли накопленные пенсионные деньги

Экономисты по-разному относятся к введению обязательного пенсионного накопления. Например, президент инвестиционного фонда "Универ" Тарас Козак уверен, что это позволит увеличить размер пенсий для тех, кто будет делать отчисления в систему обязательного накопительного страхования.

"Этот законопроект только внесен, и он еще наверняка будет претерпевать изменения. Так что пока я могу сказать только одно: хорошо, что он внесен в Раду. Внедрение второго уровня пенсионного обеспечения, обязательного накопительного, давно стоит в повестке дня, фактически с 2003 года. И отсутствие такой системы – большая проблема в нескольких аспектах. Во-первых, без накопительной системы пенсионеры не могут жить богато. В условиях старения населения, экономических кризисов, выезда за границу трудоспособного населения средств в Пенсионном фонде не хватает, и его надо дотировать из бюджета. То есть солидарная система сама по себе не работает. Во всех странах уже поняли, что солидарная система не может обеспечить более-менее достойную пенсию. Нужен комплекс из нескольких видов пенсий. Во-вторых, накопительные пенсии – это "длинные" и дешевые деньги в экономике. У нас вот плохие дороги, старые коммуникации – вся инфраструктура городов изношена на 100%. Их надо менять, но где взять на это деньги? У государства таких денег нет. А привлекать инвестиции – дорого, ведь водовод или канализация окупаются только за 20 лет. Во многих странах мира используют на эти цели деньги пенсионных фондов, которые имеют "длинные" деньги, то есть которые люди платят годами и десятилетиями, но не используют их. К тому же это дешевые деньги. То есть если инфляция 2%, пенсионный фонд готов размещать эти деньги под 3-4%. Такие дешевые деньги больше взять неоткуда. А так, с одной стороны, гражданин будет иметь более надежную инфраструктуру и еще и доходы на свой вклад", – говорит Тарас Козак.

Отметим, что пенсионные накопления вряд ли будут обрастать процентами, как, например, депозитные банковские вклады. И не только потому, что пенсионные накопления рассматриваются государством как "длинные" и "дешевые" деньги. В законопроекте прямо записано: Пенсионному казначейству, а также другим участникам пенсионной системы второго уровня "запрещается заверять или гарантировать увеличение доходов участников системы".

"Пенсионные фонды не имеют права гарантировать даже нулевую доходность. Это уже хорошо, если пенсионер получит сумму с учетом инфляции. Страховые компании (а у них тоже есть пенсионные программы) являются некоторым исключением, но только потому, что у нас несовершенное законодательство. Когда речь идет о пенсионном страховании, никто не может гарантировать доходность. Потому что случаются кризисы и т.п. Что же касается низкой доходности пенсионных сбережений – то это только так кажется. Если получать в год доход всего-навсего на 2% выше инфляции, то через 30 лет реальная покупательная способность этих денег увеличится практически в 2 раза", – убеждает экономист.

В то же время экономист-аналитик Борис Кушнирук называет себя противником второго уровня пенсионной системы – обязательного накопительного. А более выгодными и надежными считает пенсионные вклады, которые точно не "сгорят". Например, в недвижимость.

"Я был и остаюсь сторонником внедрения накопительного уровня, но исключительно как добровольного. Потому что фактически это будет новый обязательный налог, а нам нужно уменьшать давление на бизнес и на население, чтобы не было попыток укрываться от официального трудоустройства. Двухуровневая система была бы лучше. Причем я также сторонник того, чтобы обязательные взносы были снижены до минимума. При этом, конечно, надо понимать, что государство не сможет обеспечить гражданам какую-то достойную пенсию, это нереалистическая задача в условиях, когда количество работающих сокращается по отношению к пенсионерам. Это общемировая тенденция, свойственная большинству развитых стран. Государство должно брать на себя обязательство гарантировать только определенный минимум. Потому что когда человек вступает в пенсионный возраст и у него нет накопленных средств, государство все равно обязано ему платить какой-то минимум. Но при этом нужно создавать систему стимулов, чтобы люди самостоятельно накапливали себе на пенсии. Причем я сторонник, например, такой формы накопления, как вклад в собственную недвижимость. И это впоследствии должно приносить человеку доход: он может сдавать свою недвижимость в аренду, может ее продать и получить деньги. И таким образом он будет иметь более гарантированный доход, чем пенсионные фонды или страховые компании, которые могут обанкротиться и оставить человека ни с чем", – говорит Борис Кушнирук.

После принятия закона украинская пенсионная система станет… трехуровневой

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что после введения второго уровня – обязательного накопительного – украинская пенсионная система станет уже трехуровневой. Мол, на сегодняшний день в Украине существует не только солидарный уровень, но и добровольное пенсионное страхование. Хотя в прошлом чиновники и эксперты не раз заявляли о том, что негосударственное пенсионное обеспечение находится в Украине в "зародышевом" состоянии, и для полноценного запуска этого уровня необходимо более совершенное законодательство.

"Сегодня в Украине действительно, можно сказать, существует и солидарная система, и добровольно-накопительная, – подтверждает Тарас Козак. – Просто это небольшие объемы. У нас в системе добровольного накопления порядка 3 млрд денег, причем из них 1,5 млрд – в пенсионном фонде Нацбанка, а еще 1,5 млрд – во всех других фондах. Нужно улучшать защиту, усиливать требования к негосударственным пенсионным фондам или банкам-хранителям, но это вечный процесс, и совершенствование законодательства будет продолжаться", – говорит эксперт.

Александра Романюк

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