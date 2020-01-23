Банки или гособлигации: как украинцам выгоднее инвестировать деньги

Этому способствовало укрепление курса гривны, а также высокая доходность депозитов, поясняют банкиры. Как способ инвестиции население также рассматривало покупку облигаций внутреннего госзайма.

О том, как и в каких валютах лучше хранить деньги в 2020 году.

Где выгода: на полгода и в гривне

В 2019 году наиболее выгодными вкладами были депозиты в гривне на срок от шести месяцев до года, говорят банкиры.

"К сожалению, на более длительный срок размещение вклада в нацвалюте несет курсовые риски", - поясняет начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко.

Доходность по депозитам, размещенным на полгода в гривне, может составить 14,5% годовых, обращает внимание заместитель председателя правления "Правэкс Банка" Семен Бабаев.

Если украинцы готовы воспользоваться классическими долгосрочными вкладами в нацвалюте, но без права пополнения и долгосрочного расторжения, тогда максимальная ставка за те же полгода может вырасти до 16% годовых, говорит директор департамента по продуктам розничного бизнеса "ПУМБ" Дмитрий Полищук.

В Национальном банке отмечают, что в 2019 году интерес украинцев был выше к вкладам до востребования, нежели срочным. "Учитывая общее снижение процентных ставок, банки не предлагают премии за длинные вложения, а потому у вкладчиков недостаточно стимулов оставлять средства дольше", - пояснили в пресс-службе регулятора.

Доверие растет, ставки снижаются

Депозитный портфель банков растет. Если в 2016 году он составлял около 410 млрд гривен, то к концу прошлого года этот показатель вырос до 558 млрд гривен.

"По данным Фонда гарантирования вкладов, 98,5% вкладчиков имеют суммы до 200 тысяч гривен. Но сумма вкладов, которая не гарантируется ФГВФЛ, составляет около 56% всего депозитного портфеля. Это подтверждает, что люди готовы хранить крупные суммы в одном банке", - разъясняет заместитель председателя правления "Ощадбанка" Антон Тютюн.

Эксперты обращают внимание, что депозитные портфели банков растут даже при снижении ставок. А это, к слову, вполне вероятный сценарий, учитывая, что НБУ намерен продолжить снижение учетной ставки.

По данным Украинского индекса ставок по депозитам физлиц, средняя доходность классического депозита, размещенного сроком на полгода, постепенно снижалась в течение 2019 года. Ставки по вкладам в нацвалюте упали с 15,74% до 15,15% годовых, в долларах – с 3,08% до 2,28%, в евро – с 1,75% до 1,32%.

Как уточняет Антон Тютюн из "Ощадбанка", процентные ставки по вкладам были стабильны с января по август 2019 года. А падать начали с сентября по декабрь, так как именно в этот период поэтапно была снижена учетная ставка НБУ до 13,5%.

"Тренд на снижение процентных ставок связан с понижением учетной ставки, стабилизацией уровня инфляции, удешевлением стоимости ОВГЗ и другими макроэкономическими факторами, а также озвученными макроэкономическими показателями на следующий год", - говорит банкир.

В НБУ считают, что стоимость депозитов в 2019 году оставалась все еще высокой из-за конкуренции банков за клиентов. Кроме того, госбанки продолжали держать ставки значительно выше средних на рынке, что также сдерживало другие банки от снижения ставок, даже несмотря на смягчение монетарной политики регулятора.

Что ждать от вкладов: проценты уйдут в минус

Тренд по снижению депозитных ставок может продолжиться в 2020 году, говорят банкиры. Это коснется как вкладов в гривне, так и в инвалюте. "По гривне будут снижаться в среднем до -3% годовых. А в иностранной валюте изменения, вероятнее всего, будут минимальными до -0,5-1%", - уточняет Дмитрий Полищук из "ПУМБ".

В некоторых банках процентные ставки по валютным вкладам уже достигают 0,5%. "Но при увеличении давления на банки со стороны НБУ в части уровня резервирования таких вкладов, интерес учреждений к вкладам в иностранной валюте может стать "отрицательным", - говорит Игорь Левченко из UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Снижению ставок в 2020 году должна способствовать стабилизация ситуации в экономике, более низкая инфляция, понижение учетной ставки НБУ, а также продолжение сотрудничества с международными финансовыми институтами. Помимо этого, данная тенденция связана с желанием государства перезапустить большое доступное кредитование экономики, что невозможно сделать при высокой стоимости ресурсов.

"В перспективе снижение стоимости денег обеспечит более "дешевый" ресурс для активизации банками долгосрочного кредитования населения и бизнеса по более лояльным условиям", – считает Полищук.

Депозиты или ОВГЗ: какой инструмент выбрать

Альтернативой сохранению средств на депозитах может стать покупка облигаций внутреннего госзайма, считают эксперты. При этом уточняют: хотя этот инструмент набирает популярность как вариант инвестирования, но пока доступен в основном состоятельным клиентам. Данный тренд обусловлен довольно высоким порогом входа и наличием транзакционных расходов на оформление операции, говорит Антон Тютюн.

"Это лишь вопрос времени и доступности этого продукта с точки зрения порога входа и простоты покупки и продажи ОВГЗ как на первичном, так и на вторичном рынке", - дополняет Игорь Левченко.

По мнению экспертов, ОВГЗ интересны украинцам из-за их надежности и высокой доходности, которая все же несколько ниже, чем ставки по депозитам. Но бумаги имеют полную гарантию возврата от государства. К тому же с облигаций нужно оплатить только 1,5% военного налога, а налог на доходы физлиц в размере 18% не взымается.

Какую сумму оптимально вкладывать в ОВГЗ? Эксперты рекомендуют инвестировать в первую покупку от 50-100 тысяч гривен. "Дальнейшие суммы вкладов уже могут быть без ограничений, кратные номиналу одной бумаги – 1000 гривен/долларов/евро", – поясняет руководитель отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгения Грищенко.

Антон Тютюн из "Ощадбанка" считает, что сейчас оправданы вложения в ОВГЗ от 100 тысяч долларов или 3 млн гривен. "Чем больше сумма покупки, тем выгоднее инвестиция. Если говорить о сроках, то клиенты предпочитают размещаться на длительные сроки – год и более", - говорит банкир.

В Украине можно приобрести валютные и гривневые облигации. Но бумаги в инвалюте пользуются большим спросом, поскольку составляют около 60% от всех вкладов физлиц в ОВГЗ (в эквиваленте 5,72 млрд гривен). Ставки размещения ОВГЗ могут стабильно падать в 2020 году, считает Тютюн, поскольку государство стремится снизить стоимость привлекаемых ресурсов. Кроме того, Министерство финансов анонсировало курс на снижение доли валютных облигаций.

Как лучше хранить деньги

Хранить свои сбережения лучше в разных валютах, рекомендуют банкиры. К примеру, половину средств можно хранить в гривне, а другую половину – в иностранной валюте. "В дальнейшем рационально диверсифицировать свои сбережения в разные валюты, с долей гривневых в пределах 60-65%", - считает Антон Тютюн.

Стоит попробовать положить все сбережения на депозитные счета в гривне, но важно постоянно отслеживать курс валют. "Можно держать все в гривне на срочных счетах/картах с возможностью покупки онлайн валюты через интернет-банкинг", - говорит Семен Бабаев.

Дмитрий Полищук советует населению придерживаться правил сохранения сбережений, исходя из покупок в близком горизонте. В данной ситуации лучше откладывать деньги в той валюте, в какой планируются траты. Например, если семья собирает средства на отпуск, тогда логично сформировать накопления в иностранной валюте.

Христина Коновалова

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