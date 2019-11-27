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Зеленский: господин Коломойский не является президентом Украины

27.11.2019 / 09:43
Президент Владимир Зеленский говорит, что геополитический вектор страны отосительно сближения с Европой или Россией определяет народ, а не олигарх Игорь Коломойский.

Об этом заявил глава государства на брифинге 26 ноября в Таллинне.

Отвечая на вопрос журналиста об отношении к высказываниям Коломойского о том, что Украине стоит вернуться к сближению с Россией, Зеленский напомнил, кто занимает самый высокий пост и кто определяет геополитику страны.

Прямая речь: "Относительно господина Коломойского. Вы сказали, что он меня поддерживал... Кстати меня поддержали 73% украинцев. И если среди них был господин Коломойский, я очень рад. Господин Коломойский не является президентом Украины, он является гражданином, а большинство граждан Украина выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. Именно народ Украины выбирает, куда нам пойти. С Россией у нас очень сложная ситуация, мы начали диалог, который начнется (очевидно, имелось в виду продолжится -ред.) на нормандской встрече четырех лидеров".

Напомним: в интервью The New York Times Коломойский заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. По его словам, восстановление связей с РФ стало необходимым для экономического выживания Украины. По мнению олигарха "рана войны заживет".

Реагируя на эти слова, президент Владимир Зеленский заявил, что это его приоритет как главы государства отвечать за международный вектор Украины, а не олигарха Коломойского.

Источник 

Коломойский, Зеленский
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