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Зеленский: Украина не вмешивается в выборы и геополитику США, никакой блокировки финансовой помощи нет

27.11.2019 / 10:14
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина не вмешивается во внутренние дела и геополитику США, а никакой блокировки американской финансовой помощи Украине нет.

"Я, честно говоря, не очень люблю комментировать эту историю (о телефонном разговоре Зеленского с Трампом – ИФ). Вы же читали всё. Всё, что было очень секретно, все открыто почитали. Мы не вмешиваемся в выборы, в геополитику США. У нас есть наша независимая Украины. Мы говорили с нашим стратегическим партнером – США. Никакой блокировки помощи сейчас нет, но не из-за моего разговора по телефону. А всё, что было в разговоре, вы читали", - сказал он на брифинге во вторник, 26 ноября, в Таллинне.

"Наверное, еще что-то есть, но у меня было только два звонка с господином президентом США, но может появиться и третий, которого не было. Так бывает", - добавил Зеленский, усмехнувшись.

Источник 

США, геополитика, Зеленский
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