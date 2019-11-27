Активисты "Наступа" требуют отчета о ходе расследования "газового" дела Онищенко

"Газовое" дело нардепа Александра Онищенко, которого подозревают в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа, намеренно не расследуется в компетентных органах.

Ни одна копейка из незаконно присвоенных средств до сих пор не возвращена в украинский бюджет, а речь идет о по меньшей мере махинации в размере более 1,6 миллиарда гривен, в результате чего "Укргаздобыча" понесло убытки на более чем 740 млн. гривен.

Поэтому, активисты ОО "Всеукраинский комитет" Наступ" провели общественное расследование в отношении завладения Онищенко средствами ПАО "Укргаздобыча" и они требуют от НАБУ, ГБР, ГПУ и САП отчитаться по незаконно присвоенным средствам и общему ходу расследования дела. Как пишет ИнПресс, соответствующие запросы "Наступ" уже подал.

В ОО отмечают, что Специализированной антикоррупционной прокуратурой осуществляется поддержания государственного обвинения по уголовным производствах:

- № 42015110000000121 по обвинению Онищенко А.Р. и Павленко А.Г,

- № 52017000000000602 по обвинению Быстрицкого Э.Р. и Канцелярука О.Б.

- № 52017000000000106 по обвинению Постного В.М., Кравченко Д.С., Смаглюка Ю.М., Сергиенко А.П., Гречанюк М.П., Сомова А.Ю., Шленчак В.А., Ченцовой А. В.

Сообщается, что в ходе досудебного расследования установлено, что в период с января 2013 года по январь 2016 Онищенко А.Р. совершил ряд уголовных преступлений против общественной безопасности, собственности и в сфере служебной деятельности.

"По договору о совместной деятельности, имея полный контроль над деятельностью предприятий ООО" Надра Геоцентр ", ООО Фирма" ХАС "и ООО" Карпатнадраинвест ", которые являются операторами по договорам о совместной деятельности с ОАО " Укргаздобыча ", Онищенко принял решение о личном обогащении путем завладения денежными средствами ПАО "Укргаздобыча", полученными от реализации природного газа, добытого по договорам о совместной деятельности ", - сообщил председатель ВК " Наступ" Руслан Секела.

По словам Секелы, Онищенко дал указание Гречанюк М.П. сообщить директору ООО ТД "Львовская универсальная" Пигуляку В.М. о необходимости изготовления аукционных свидетельств, которые бы свидетельствовали о проведении аукциона по продаже природного газа.

"Действуя согласованно с членами преступной организации, Онищенко А.Р. принял решение о дальнейшем расширении своей преступной деятельности за счет получения контроля над ООО Фирма "ХАС". Заслуживает внимания и то, что компании ПАО "Пласт", ООО "Надра Геоцентр", ООО Фирма "ХАС" и ООО "Карпатнадраинвест", созданные Онищенко А.Р., выступали победителем фиктивных аукционов по продаже газа, который получали по заниженным ценам и в дальнейшем реализовывали уже по рыночным ценам предприятиям реального сектора экономики или использовали транзитное предприятие ООО "ГК Газовый Альянс", которое также подконтрольно Онищенко А.Р. ", - заявил Секела.

В ходе расследования установлено, что ООО "Остексперт Лимитед", основанная и зарегистрированная в соответствии с Законом о Компании Республики Кипр, использовалась для контроля над ОАО "Пласт", ООО "Надра Геоцентр", ООО Фирма "ХАС" и ООО "Карпатнадраинвест" за для получения активов за рубежом, которыми распоряжался Онищенко А.Р.

Общеизвестной есть информация, что Онищенко А.Р. и другими лицами было присвоено денежные средства ПАО "Укргаздобыча" в размере 1 613 224 251,69 грн., чем нанесен ущерб государственным интересам на указанную сумму.

Однако, в настоящее время, средства полученные незаконным путем не возвращенные в Государственный бюджет, информация о совершении активных действий со стороны компетентных органов государства отсутствует.

Напомним, ранее "Наступ" сообщал, что Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам.

5 июля 2016 Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Сейчас он находится в национальном розыске. Объявлять Онищенко в международный розыск Интерпол отказался.

В октябре 2017 стало известно, что САП обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс по нардепу Онищенко.

23 июля НАБУ вызвало на допрос Онищенко.