JP Morgan ухудшил прогноз для украинской экономики

Аналитики американского финансового холдинга JP Morgan ухудшили прогноз роста экономики Украины в этом году до 4% ВВП (4,3% в октябре). Прогноз на следующий год, как и прежде, остается на уровне 3,8% ВВП.

"Рост экономики ускорится в этом году приблизительно до 4%. Но, несмотря на толчок к инвестициям, мы прогнозируем умеренное замедление в 2020 году на фоне снижения транзита газа и определенного негативного краткосрочного влияния земельной реформы", - цитирует данные обновленного в ноябре прогноза "Интерфакс-Украина".

А уже в 2021 году аналитики прогнозируют рост украинской экономики до 4,5%.

В то же время прогноз относительно курса гривни на ближайшие три года остается неизменным: 25 гривень за доллар при некотором ослаблении курса в дальнейшем в 2019 году; 26,5 грн/доллар в 2020 году; 27,5 грн/доллар – в 2021.

Дефицит текущего счета в 2019 году составит 2,8% ВВП, считают аналитики (2,9% в октябре), но уже в 2020 и 2021 годах этот показатель улучшится до 3, 4% (3,8% в октябрьском прогнозе) и 5% соответственно.

Эксперты ждут утверждения новой программы кредитования от МВФ в первом квартале 2020 года, после чего Украина в течение года получит два транша, пишет "Экономическая правда".

"Основные требования касаются земельной реформы, законопроект которой прошел первое чтение и предусматривает открытие рынка земли с 1 октября 2020 года, и поправок к банковскому законодательству, которые предотвратили бы отмену национализации банка (речь идет о "Приватбанке" - ред.) и, вероятно, вскоре будут зарегистрированы в парламенте", - отмечается в прогнозе.

Аналитики также отметили единогласное решение членов монетарного комитета НБУ о снижении учетной ставки в октябре с 16,5% до 15,5%, причиной чего стало замедление темпов инфляции.

Согласно прогнозу, в 2019 году она ожидается на уровне 6,5%, в 2020 году снизится до 5,7%. Таким образом, в следующем году эксперты ожидают дальнейшее снижение учетной ставки.

Ранее эксперты международного рейтингового агентства Moody's назвали слишком оптимистичным прогноз украинского правительства относительно роста ВВП до 7% в год. Несмотря на улучшение макроэкономической стабильности, спокойный транзит власти после выборов и повышения вероятности продолжения реформ, такой рост к 2021 году труднодостижим.

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