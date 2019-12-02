"Нафтогаз" установил цены на газ в декабре

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, в сравнении с ценами на ноябрь 2019 года, в декабре цены не изменятся.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5 861,00 - 6 463,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

Отметим, цена газа для промышленности является одним из возможных индикаторов для цены газа для населения.

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