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В Украине выросли минимальная пенсия и прожиточный минимум

02.12.2019 / 14:54
В Украине с 1 декабря увеличились прожиточный минимум и минимальная пенсия.

Теперь прожиточный минимум составляет 2102 гривни для трудоспособных (было 2007), 1638 грн — для лиц, утративших трудоспособность (было 1564), 1779 грн — для детей в возрасте до 6 лет (было 1699) и 2218 грн — для детей с 6 до 18 лет (было 2118).

Повышение прожиточного минимума приведет к перерасчету пенсий для 11 миллионов пенсионеров. Теперь размер минимальной пенсии составит 1638 гривень.

Кроме того, в Украине с 1 декабря вырастет максимальный размер пособия по безработице - до 8408 гривень (4 прожиточных минимума).

Также увеличатся и различные социальные выплаты, например, минимальный размер алиментов для детей до шести лет вырастет - с 849,5 до 889,5 грн, а для детей от шести до 18 лет - с 1059 до 1109 грн.

Источник 

прожиточный минимум, минимальная пенсия
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