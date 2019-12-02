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Оржель: потенциальные прямые поставки газа из РФ могут быть только по неполитической цене, привязанной к европейскому индикатору

02.12.2019 / 13:21
Потенциальные прямые поставки газа из Российской Федерации, которые предлагает в пакете с транзитом в ходе нынешних переговоров российская сторона, могут быть только не по политической цене.

В частности, которая будет привязана к европейскому индикатору, и на такой позиции настаивает Украина, отмечает министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Когда мы говорим сейчас с российской стороной, то у нас очень четкая, откровенная и честная позиция: мы говорим, что если мы с вами (Россией – ред.) и можем договариваться о прямых поставках, если потенциально, в комплексе, в пакете с транзитом, потому что так Россия ставит вопрос, такое условие, то цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу, 29 ноября, вечером.

Оржель подчеркнул, что Украина ни в коем случае не может больше получить "политическую" цену на газ. "Мы должны брать индикатор Европы, и если в Европе цена снижается, а, согласно соответствующим оценкам, в Европе в ближайшее время возможно увеличение предложения и инфраструктуры LNG, мы, соответственно, привязываемся формульно к цене Европы", - указал он.

Министр отметил, что никто не скрывает, что российская сторона предлагает пакетную договоренность. "Она (российская сторона – ред.) говорит о то, что транзитный контракт, объемы, непосредственные прямые поставки. С нашей стороны очень аргументированная позиция по выполнению решений арбитражей. И это является общим таким комплексным решением, в котором должна быть выработана совместная позиция, приемлемая для всех сторон", - пояснил он.

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газ, поставки, РФ, Оржель
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