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В случае прямых поставок из РФ скидку на газ могут направить на субсидии

27.11.2019 / 16:48
Кабинет министров может разработать механизм, согласно которому потенциальные скидки на газ российского "Газпрома" при вероятных прямых поставках в Украину с 2020 года будут "изыматься".

Об этом сообщил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

По его словам, ресурс будет предлагаться конечным потребителям по рыночной цене, а разница между ней и ценой со скидкой, предложенной "Газпромом", будет направляться на реализацию социально важных мероприятий, в том числе на субсидирование незащищенных потребителей.

"Если мы будем иметь сниженную цену, – потенциально возможно, что у нас будут прямые поставки со скидкой с востока, – мы будем стараться забирать эту скидку, выдавать в рынок рыночную цену, а саму скидку использовать через бюджет или через какие-либо другие инструменты для покрытия субсидий или другие социально важные мероприятия", – сказал Оржель ходе презентации запланированных на 2019-2020 гг. изменений в сфере энергетики и экологии "To do list" в Киеве.

В то же время министр не стал вдаваться в подробности такого плана, а также возможные механизмы его реализации.

Как сообщалось, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" высказал мнение о том, что российский "Газпром" с 1 января 2020 года может начать прямые поставки газа украинским потребителям в случае подписания договоров о присоединении по европейским правилам.

"Газпрому ничто не мешает начать поставку газа украинским потребителям в любой момент времени. Как только у нас будут подписаны договоры о присоединении, и как только мы внедрим европейские нормы работы рынка газа, "Газпром" сможет прийти на этот рынок и поставлять в таком количестве газ потребителям, как они пожелают. Более того, они могут делать это достаточно эффективно, если их ценовая политика будут дешевле, чем у европейских поставщиков", – заявлял он в октябре в ходе выступления на "5-ом украинском газовом форуме".

Источник

газ, РФ, субсидии, Оржель
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