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Технические консультации по газу ЕС-Украина-РФ пройдут в Брюсселе 29 ноября

27.11.2019 / 16:17
Предшествующие трехсторонней министерской встрече по газоснабжению ЕС-Украина-РФ консультации на уровне экспертов состоятся в Брюсселе 29 ноября.

Об этом сообщил источник в Европейской комиссии.

"Мы предусматриваем техническое совещание в Брюсселе в ближайшую пятницу, 29 ноября", - сказал собеседник агентства.

Накануне источник сообщил, что министерскую встречу планируется провести в начале декабря.

"После телефонных контактов с различными сторонами переговоров мы предложили новый срок трехстороннего совещания (на уровне министров - ред.) - начало декабря", - отметил чиновник ЕС.

20 ноября стороны провели предыдущие трехсторонние консультации на уровне экспертов в формате телеконференции. Тогда участники договорились о последующих шагах в этом процессе.

"Была достигнута договоренность, что стороны теперь будут работать над последующими мерами на двусторонней и индивидуальной основе в ближайшие дни, и на следующей неделе подведут итоги", - сказал журналистам европейский чиновник на прошлой неделе.

Источник

газ, переговоры, ЕС
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