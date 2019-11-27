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Министр энергетики: цена на газ для населения станет меньше на 7%

27.11.2019 / 15:46
Правительство снизит цену на газ для населения на отопительный период (до 1 мая) на 7% по сравнению с прошлым годом.

Об этом на правительственном портале сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Правительство защищает людей от колебания цены на газ зимой. Запасы, которые есть в хранилищах, и подготовка по другим видам топлива позволяют нам предложить так называемую страховую стоимость.

Цену, которая даже ниже, чем в предыдущем квартале 2019", - отметил министр.

Оржель подчеркнул, что правительство защитит людей от колебаний цены на газ зимой.

Напомним, как сообщалось, Кабинет министров планирует в ближайшее время принять решение о введении страховой цены на газ для населения, которая будет действовать с 1 января 2020 года.

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газ, цена на газ, Оржель
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