Кабмин одобрил гарантированную цену на газ для населения на зиму 2019/2020 гг. в размере 8 грн/куб. м

"Каждый украинец может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода. Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние два года", – написал он в своем Телеграмм-канале.

Премьер также добавил, что переход на программу является добровольным.

"Это не является вмешательством в рыночное ценообразование, поскольку стороны между собой договорятся. Если потребителю это предложение не подходит, он может от него отказаться. Но по умолчанию мы создаем условия, при которых каждый украинец фактически получает цену на газ более низкую, чем она может быть в январе-феврале", – сказал премьер в ходе брифинга по итогам заседания правительства.

Ранее сообщалось, что, по прогнозу НАК "Нафтогаз Украины", отсутствие транзита газа может повлечь увеличение цены на газ с 1 января 2020 года до 10,751 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (тут и далее - без НДС и тарифов на транспортировку и распределение), что в 1,8 раза больше установленной НАК цены для промышленности на декабрь 2019 года в размере 5,861 тыс. грн.

Ранее Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины обнародовало проект внесения изменений в постановление о спецобязательствах (ПСО, №867 от 19 октября 2018 года), согласно которым НАК "Нафтогаз Украины" сможет продавать природный газ населению и тепловикам на протяжении января-апреля 2020 года по фиксированной цене.

Согласно документу, помимо одномесячного периода, когда цена продажи НАК газа населению и тепловикам не должна превышать среднюю цену для промышленности по предоплате, вводится период январь-апрель 2020 года. Как пояснялось в сопроводительных документах, данное решение позволит внедрить рыночный механизм осуществления НАК "Нафтогаз Украины" продажи природного газа по сниженной фиксированной цене с 1 января 2020 года на период первого квартала и апреля 2020 года.

В случае несогласия бытовых потребителей, производителей тепловой энергии и религиозных организаций заключать договор с НАК на поставку газа по фиксированной цене на указанный период компания будет осуществлять продажу по ежемесячным ценам, установленным в соответствии с рыночными условиями.

Ранее глава Минэкоэнерго Алексей Оржель сообщил, что с 1 января 2020 года Украина намерена отказаться от режима ПСО в части установления регулируемых цен на газ. В то же время накопленные запасы в подземных хранилищах, закупленные летом-осенью по низким сезонным ценам, позволяют предложить населению и тепловикам рыночную микс-цену.

"Цена будет изменена на эту "страховую", форвардную. Это не ПСО, оно отменяется с точки зрения регулирования по четырем ценовым индикаторам, но с учетом того, что у нас есть возможность обеспечить такую (фиксированную - ИФ) цену благодаря хранилищам, оно превращается в рыночный механизм форвардного контракта", - пояснил министр.

В то же время ранее Оржель отмечал, что отказ потребителей от такой цены может сыграть как в плюс, так и в минус ", но решение покупать газ по "фиксированной" цене или нет должен принимать сам потребитель.

До настоящего времени, согласно постановлению Кабинета министров №485 от 5 июня 2019 года, население и тепловики приобретают газ по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: средняя цена импорта по данным МЭРТ; цена "Нафтогаза Украины" для промышленности; средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже, спецобязательства по постановлению №867.

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