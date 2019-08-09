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Кабмин обязал "Нафтогаз" в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн

09.08.2019 / 17:19
Кабинет министров поручил НАК "Нафтогаз Украины" в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн за 1 тыс. куб. м,

Об этом сообщается на сайте правительственного портала в среду, 7 августа, вечером.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 3 апреля 2019 года № 293, с июня "Нафтогаз" обязан продавать газ для населения по цене, являющейся самой низкой на одной из четырех площадок:

- Минэкономразвития - средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4 812 грн за 1 тыс. куб м без НДС;

- Украинская энергетическая биржа - газ на август в июле продался по цене 4 654 грн за 1 тыс. куб. м без НДС;

- НАК "Нафтогаз" - газ для промышленности по предоплате, установленной на август 4 640 грн за 1 тыс. куб. м без НДС.

- По цене ПСО в соответствии с постановлением Кабинета министров, которая на июль рассчитана в размере 7 185 грн за 1 тыс. куб. м без НДС.

"Самой низкой оказалась цена НАК "Нафтогаз". Поэтому цена газа в августе для населения, без НДС тарифов на транспортировку и поставку, составит 4640 грн за 1 тыс. куб. м, что меньше на 265 грн, чем цена в июле – 4 905 грн", - отметили в правительстве.

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Кабмин, газ, Нафтогаз, цена на газ
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