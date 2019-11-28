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Правление Нацбанка заявляет об атаке со стороны Коломойского

28.11.2019 / 11:47
Правление Национального банка заявляет о давлении, инициированном якобы олигархом Игорем Коломойским.

Об этом свидетельствует обращение правления НБУ, размещенное в Facebook

Дословно: "Несколько недель продолжается сфокусирована атака на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытки насильственного вторжения в НБУ "титушек".

Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 млрд долл. США, выведенных из "ПриватБанка" до национализации. В то же время государство – президент, правительство, Национальный банк – едины в позиции, что средства должны быть возвращены".

В Нацбанке видят цель атаки в том, чтобы создать "управляемый информационный хаос, чтобы: дискредитировать НБУ и реформу по очистке банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ".

Кроме того, там убеждены, что целью Коломойского является "избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведены из "ПриватБанка" средства" и помешать сотрудничеству Украины с международными партнерами – прежде всего, МВФ, который поддерживает позицию государства, что бывшие владельцы обанкротившихся банков должны вернуть государству средства.

Источник

НБУ, Коломойский, Приватбанк
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