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Пресс-секретарь Путина: газовые переговоры с Украиной находятся в цейтноте

28.11.2019 / 12:49
Российско-украинские переговоры по дальнейшему транзиту газа находятся в цейтноте, но говорить о каких-то деталях переговоров сейчас невозможно.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "Коммерсантъ".

"Мы в цейтноте, времени мало. "Нафтогаз" должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов. Работа ведется. Говорить о каких-то деталях переговоров сейчас невозможно", - сказал Песков.

По его словам, на данном этапе стороны обмениваются коммерческими предложениями. "Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения", - добавил прессекретар Путина.

Очередная трехсторонняя техническая встреча по транзиту газа должна пройти 29 ноября.

Напомним: 18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

Источник 

газ, Газпром, Песков, Нафтогаз, газовые переговоры
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