"Нафтогаз" снизит в июле цену на газ для населения на 11,7%

Об этом сообщила пресс-служба НАК.

В "Нафтогазе" акцентировали внимание на том, что конечная цена для потребителей будет завесить от тарифа на распределение газа.

Напомним, согласно постановлению правительства № 485 от 5 июня 2019 года, с июня "Нафтогаз" обязан продавать газ населению по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: средняя цена импорта по данным МЭРТ (5,161 тыс. грн); цена НАК для промышленности (5,017 тыс. грн); средневзвешенная цена на торгах на Украинской энергетической бирже (4,905 тыс. грн), спецобязательства по постановлению №867 (цена рассчитана в размере 7,185 тыс. грн).

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