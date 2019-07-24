В августе цена на газ для населения уменьшится еще на 5,5%

Об этом сообщает "Правительственный портал".

"Несмотря на сопротивление монополиста, мы нашли решение и заставили Нафтогаз продавать населению газ дешевле. Цена на голубое топливо для населения в целом за три месяца снизилась с 5803 до 4640 грн без НДС. Цена на газ упала на 25%", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Напомним: НАК "Нафтогаз Украины" в августе 2019 года снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 7,5% по сравнению с действующей в июле – с 6020,4 гривен до 5568 гривен за 1 тысячу кубических метров.

В июле "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения на 11,7% по сравнению с июнем.

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