АМКУ взялся за дело 18 облгазов Фирташа

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Распоряжением Председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного Терентьева Ю. от 18.07.2019 № 01/226-р начато рассмотрение дела о нарушении № 128-26.13 / 77-19 по признакам совершения публичными акционерными обществами... нарушения, предусмотренного пунктом 12 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде назначения (избрания) физического лица - гражданина Великобритании Дэвида Этони Ховарда Брауна председателем наблюдательного совета одновременно во всех указанных обществах без получения соответствующего разрешения органов Антимонопольного комитета Украины", - говорится в сообщении.

Комитет подчеркивает, что назначение на должность председателем наблюдательного совета публичных акционерных обществ «Сумыгаз», «Запорожгаз», «Черниговгаз», «Днепропетровскгаз», «Львовгаз», «Хмельницкгаз», «Криворожгаз», «Тысменицагаз», «Николаевгаз», «Киевоблгаз», «Ивано-Франковскгаз», «Ривнегаз», «Днипрогаз», «Закарпатгаз», «Черновцыгаз», «Харьковгоргаз», «Житомиргаз», «Харьковгаз» одного человека является нарушением, предусмотренным пунктом 12 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции". Такое назначение дает Антимонопольному комитету основания считать указанные общества единственным субъектом хозяйствования. Также, по мнению АМКУ, указанные концентрации могут иметь негативные последствия в виде монополизации товарного рынка, злоупотребления монопольным (доминирующим) положением, ограничения конкуренции, существенного ограничения конкуренции на всем рынке или в значительной его части.

"Сумыгаз", "Запорожгаз", "Черниговгаз", "Днепропетровскгаз", "Львовгаз", "Хмельницкгаз", "Криворожгаз", "Тысменицагаз", "Николаевгаз", "Киевоблгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Ривнегаз", "Днепрогаз", "Закарпатгаз", "Черновцыгаз", "Харьковгоргаз", "Житомиргаз", "Харьковгаз" входят в группу Дмитрия Фирташа.

Напомним, в апреле АМКУ начал рассмотрение дела по признакам совершения 20 облгазами нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

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