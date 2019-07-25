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Герус: Украина предложит МВФ смягчить свою позицию относительно цен на газ

25.07.2019 / 13:50
На переговорах с Международным валютным фондом Украина поднимет вопрос о смягчении требований по тарифам на газ.

Об этом представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил перед заседанием Кабмина 24 июля, передает LIGA.net.

"Переговоры будут в сентябре, и позиция такова, чтобы более мягкая позиция МВФ относительно цен на газ и либерализации рынка газа", - сказал он.

По его словам, введение свободного рынка необходимо, но это нужно делать поэтапно.

"Поэтому нет какой-то совсем другой позиции, которая может не восприниматься МВФ, это будут обычные переговоры, и будут вопросы, как лучше либерализовать рынок газа, как лучше строить свободный, конкурентный рынок, чтобы от этого выигрывали потребители", - добавил Герус.

Напомним: миссия МВФ работала в Украине в мае 2019 года, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша.

Глава миссии МВФ заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства. В то же время эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

Источник 

газ, МВФ, цена газа, Герус
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