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Герус заявляет о снижении цены на газ для населения с сентября

10.09.2019 / 09:07
Герус заявляет о снижении цены на газ для населения с сентября
Председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что с сентября будет снижена цена на газ на 115 грн за 1000 кубометров.

Об этом он сказал во время заседания Согласительного совета в понедельник, 9 сентября.

"Я хочу сообщить, что согласно последней информации, для населения в сентябре цена газа будет снижена примерно на 115 гривень за 1000 кубических метров. Таким образом, за последние 5 месяцев снижение цены на газ для населения составляет около 30%. Поэтому в нынешнем сентябре газ для населения будет дешевле, чем он был в сентябре прошлого года", - заявил Герус.

По его словам, сейчас также продолжается работа по снижению тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей.

"Есть надежда, есть шансы, что с 1 октября тарифы на электроэнергию для таких потребителей будут снижены еще на 10 копеек, а с 1 сентября такое снижение произошло на 20 копеек", - отметил Герус.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" в августе снизил цену на природный газ для населения и других потребителей ВСО на 5,1% (на 251,46 грн) по сравнению с июльской ценой - до 4 тыс. 653,54 грн за 1 тыс . куб. м (без учета НДС и стоимости транспортировки).

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газ, цена газа, Герус
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