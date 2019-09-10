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"Газпром" подтвердил готовность предоставить Украине скидку на газ

10.09.2019 / 14:17
Российская компания "Газпром" на трехсторонних переговорах по газу может подтвердить свое предложение по прямым поставкам со скидкой в размере 25%.

Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, передают российские СМИ.

Сообщается, что на встрече с Путиным глава "Газпрома" заявил, что первоочередным вопросом будут поставки российского газа напрямую в Украину. При этом Путин подчеркнул необходимость транзитного контракта через украинскую ГТС.

"В случае заключения прямого договора на поставку газа с "Газпромом" цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже текущего уровня", - добавил Миллер.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин провел встречу с главой "Газпрома" перед трехсторонними газовыми переговорами, на которой заявил, что российская сторона должна платить за пользование газотранспортной системой Украины.

Источник 

газ, Газпром, Миллер, поставки газа
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