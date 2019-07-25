Совет НБУ рекомендовал правлению центробанка обновить исследование обоснованности целевого уровня инфляции

Об этом сообщил председатель Совета Богдан Данилишин.

"В связи со значительными структурными изменениями в экономике Украины обновить исследование обоснованности целевого уровня инфляции и проинформировать Совет о результатах до конца 2019 года", - написал он в Facebook в среду, 24 июля.

По его данным, Совет НБУ также рекомендовал правлению центробанка провести исследование уровня восприятия отдельных коммуникаций центробанка разными экономическими агентами, в частности, по поводу ожиданий участников рынка относительно изменений в политике или обоснованности изменения прогнозов.

Совет НБУ также рекомендовал в рамках Стратегии развития финансового сектора на 2020-2025 гг. при взаимодействии с другими регуляторами финансового сектора разработать план развития финансового рынка для улучшения действия монетарного трансмиссионного механизма.

Кроме того, Совет НБУ рекомендовал в регулярных отчетах правления о денежно-кредитной политике освещать вопросы влияния денежно-кредитной политики на условия и динамику кредитования в Украине. "Оценка денежно-кредитной политики и ее влияния на социально-экономическое развитие требует более тщательного изучения реакции кредитного рынка (как ключевого для уровня деловой активности в стране) на изменения в денежно-кредитной политике", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, НБУ в июле сохранил неизменным прогноз инфляции: 6,3% - в 2019 году и по 5% - в 2020-2021 гг.

По данным Государственной службы статистики, дефляция в Украине в июне составила 0,5%, тогда как в годовом измерении зафиксирована инфляция на уровне 9%.

Поквартальный прогноз НБУ предполагал снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,6%, удержание ее на этом уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,3% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.

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