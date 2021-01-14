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Правительство провело встречу с МВФ относительно цен на газ - Шмыгаль

15.01.2021 / 09:01
Правительство провело встречу с МВФ относительно цен на газ - Шмыгаль
Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram.

"Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должно работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы", - отмечает он.

Поэтому, по словам Шмыгаля, необходимо "найти компромисс, уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем".

Напомним: министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в Меморандуме обязательств.

Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставки.

10 января во ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов, они продолжились и 11 января. Протестуют, в частности, в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях.

Источник

газ, МВФ, цена газа, Шмігаль
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