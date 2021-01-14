В "Нафтогазе" готовы отпускать украинцам газ по 6,99

Об этом сообщает Департамент по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что тариф 6.99 за куб. м будет действовать в рамках тарифного плана "Месячный". А для клиентов, которые оформили тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров.

"Также ГК "Нафтогаз Украины", как поставщик "последней надежды", готова принять всех бытовых потребителей, поставщик которых не сможет или откажется поставлять газ по регулируемой цене", - говорится в сообщении.

"Понимаем, что введением регулируемых цен на газ правительство сделало вынужденный шаг, вызванный мощным противодействием частных поставщиков развития рынка газа и перехода потребителей к новым поставщикам газа. Ежедневно мы получаем жалобы от потребителей, которые не могут найти свой ЕІС-код, которым угрожают начислить вымышленные долги за "температурные" коэффициенты или отрезать газ якобы за неправильно оформленные документы ", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Напоминаем: Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб.м.

Снижение цен на газ более чем на 30% введено по инициативе президента Владимира Зеленского.

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