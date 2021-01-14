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В МВФ обеспокоены возможным "ручным управлением" цен на газ - Марченко

15.01.2021 / 11:15
В Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в Меморандуме обязательств.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью Радио НВ.

Он отметил, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразования на рынке природного газа.

"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и.о. министра энергетики. Вчера у него, кстати, был звонок с МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации. То есть это перманентный процесс. Он происходит постоянно. Категорически сказать, что мы уже сделали что-то очень плохое пока нет [оснований]", - заявил министр.

По его словам, правительство пытается объяснить представителям МВФ, что непринятие решения о снижении цен может иметь весьма негативные последствия для экономики страны в целом. "То есть здесь вопрос, насколько мы аргументированно эту позицию будем доказывать", - сказал Марченко.

Правительство объясняет представителям Фонда, что "мы сейчас в пожарном порядке решаем возникшую проблему", - добавил министр.

Он подчеркнул, что окончательного решения по снижению цен пока нет, однако это может быть сделано в ближайшее время. Вопрос тарифов на газ обсуждается с начала недели.

Напомним: Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставки.

10 января во ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов, они продолжились и 11 января. Протестуют, в частности, в Харьковской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях.

Источник

газ, цена газа, Марченко
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