Кистион: цена на газ для населения должна снизиться на 200-300 гривен

Вице-премьер-министр Владимир Кистион считает, что цена на природный газ для населения должна снизиться в июле по сравнению с июнем на 200-300 гривен за тыс. куб. м.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Цена на газ на европейских хабах продолжает падать. Самое время "Нефтегазу" запасаться дешевым газом на зиму и снижать его цену для украинцев. В июне монополист уже уменьшил определенную им ранее цену газа 6 299 гривен за тыс. куб. м без НДС. Газ для людей, согласно правительственному постановлению, в этом месяце стоит 5 554 гривен за тыс. куб. м без НДС. В июле газ должен быть еще дешевле - ориентировочно на 200-300 гривен", - написал он.

Ранее национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила на 7,3% или на 436,1 гривны цену на газ для населения на условиях спецобязательств (ПСО) до 5 553,89 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки) на июнь.

В июне Кабинет Министров изменил методику формирования цен на газ для населения.

Кабмин установил, что цена газа в рамках спецобязательств по поставке газа населению и предприятиям ТКЭ (ПСО) приравнивается к минимальному значению из четырех (без НДС): средней цены стоимости импортного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины, по результатам месяца, который предшествует месяцу продажи/поставки, которая публикуется Минэкономики; средневзвешенной цене месячного ресурса газа для месяца продажи/поставки по результатам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже до начала этого месяца, а также к средней арифметической цене продажи/поставки газа "Нефтегазом" для промпотребителей при условии предоплаты к периоду поставки газа, которая действовала в месяце, предшествующего месяцу продажи/поставки и к цене по ранее утвержденной формуле постановлением правительства от 19 октября 2018 года №867.

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