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Зеленский о превращении Украины в богатую страну: не мешать бизнесу, вкладывать в образование, науку и технологии

21.06.2019 / 16:49
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем видении того, как превратить Украину в по-настоящему богатую страну и призвал бизнес инвестировать в Украину деньги, время и идеи.

"Мы внимательно изучаем опыт стран, которым удалось. Понимаем, что они, прежде всего, инвестировали в образование, технологии и инфраструктуру. Украина будет делать то же самое. Поэтому роль государства в экономике в ближайшие пять лет будет сводиться к трем вещам: не мешать бизнесу работать; построить для бизнеса прекрасную инфраструктуру и создать условия, чтобы делать бизнес в Украине было просто удобно; третье – фокус на образовании, науке и технологиях", - сказал он на встрече с бизнес-сообществом в четверг, 20 июня, в Киеве.

Зеленский указал, что не привык догонять, поэтому со своей командой ищет креативные прорывные и инновационные решения для Украины, и в ближайшее время о них расскажут детальнее.

Президент отметил, что "превратиться из бедной страны в страну со средним уровнем дохода не так уж и сложно". "Тут рецепты просты, истории успеха известны. Все это для нас обязательная программа, и мы сделаем это в течение ближайших пять лет", - сказал он.

При этом Зеленский убежден, что Украине нужно стать "по-настоящему богатой страной".

"По данным Всемирного банка, в 1960 году была 101 страна, которая развивается, и только 13 из них смогли стать развитыми богатыми странами. К тому же, большинство из них сделали это за счет природных ресурсов. У экономистов есть специальный термин: "ловушка среднего дохода". Ее суть очень простая – бедные страны конкурируют за счет дешевой рабочей силы. Как только страна получает средний уровень доходов, конкурентные преимущества исчезают, и страна перестает стремительно развиваться. По этому сценарию страна почти никогда не становится богатой, максимум – "середнячком", - пояснил он.

"Полгода назад я принял решение инвестировать в Украину самое дорогое, что у меня есть – мое время. Призываю вас делать то же самое: инвестируйте в Украину время, деньги, идеи. Давайте изменим Украину вместе!", - сказал Зеленский, обращаясь к бизнесу в завершении своего выступления.

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бизнес, инвестиции, Зеленский
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