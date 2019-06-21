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Зеленский обещает бизнесу проведение в Украине налоговой амнистии на льготных условиях

21.06.2019 / 14:46
Президент Украины Владимир Зеленский называет одним из ключевых приоритетов своей команды создание в стране привлекательных условий для работы крупного бизнеса и проведение "налоговой амнистии" на льготных условиях.

Говоря в четверг, 20 мая, в Киеве на встрече с бизнесом о приоритетах его новой команды, Зеленский отметил: "Еще один наш приоритет: государство – это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент".

"Мы проведем налоговую амнистию на льготных условиях", - сказал глава государства, не детализируя наполнение и сроки реформы.

При этом Зеленский заметил: "Мы прекрасно понимаем, что очень часто украинский бизнес выводил деньги из страны не от хорошей жизни, а из-за коррупционного давления и нормального желания просто защитить свои активы".

Источник

бизнес, налоговая амнистия, Зеленский
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