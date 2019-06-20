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"Нафтогаз" предлагает "Газпрому" "запасной вариант" по транзиту газа

20.06.2019 / 14:48
"Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант на случай, если "Газпром" не захочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный коммерческий директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Такое предложение со стороны НАК стало реакцией на то, что "Газпром" назвал невозможным заключение нового транзитного контракта с Украиной по европейским правилам, потому что Украина якобы имеет проблемы с регулятором и отделением газотранспортного оператора.

"У нас действительно есть проблемы с Регулятором и отделением газотранспортного оператора. Регулятор был создан неконституционным способом, к нему нет должного доверия, и нормативные акты, которые он принимает, не полностью отвечают европейским правилам. Газотранспортный оператор пока тоже не является обособленным по европейским правилам", - прокомментировал Витренко.

Однако, добавил он, "само по себе это не оправдывает позицию "Газпрома".

"Поскольку именно из-за нежелания самого "Газпрома" вносить изменения в текущий транзитный контракт мы не смогли до сих пор отделить оператора", - подчеркнул коммерческий директор НАК.

Также он добавил, что в НАК есть "тщательно продуманный план, который позволяет обеспечить соответствие европейским правилам после окончания действия текущего контракта, то есть с 1 января 2020, когда должен вступить в действие новый контракт".

Таким образом, если "Газпром" никак не хочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы (а по европейским правилам именно оператор и нацрегулятор имеют соответствующие полномочия устанавливать/менять тарифы и другие существенные условия договора), то "Нафтогаз" готов взять эти риски на себя, подчеркнул Витренко.

"В таком случае мы предлагаем "Газпрому" заключить с "Нафтогазом" договор не на услуги транспортировки, а на "своп" газа", - заявил он.

И объяснил, как это будет работать на практике: "Газпром" будет передавать нам определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина-РФ, а мы будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина-ЕС".

При этом передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии), то есть они потом будут брать на себя ответственность перед "Газпромом" за газ уже в их системах, объяснил Витренко.

Такие контракты на "своп" газа являются относительно привычными для европейского рынка (возможно, и для "Газпрома"), отметил Витренко.

Напомним, что 18 июня в "Газпроме" заявили, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.

Как сообщалось, Россия, Украина и ЕС могут провести трехсторонние консультации по газовым вопросам во второй половине сентября. Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Источник 

Газпром, Нафтогаз, Транзит газа
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