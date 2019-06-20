Премьер поручил подготовить предельные цены на тепло и горячую воду для снижения текущих на 15-20%

Эти цены будут на 15-20% ниже текущих.

"Я даю сейчас поручение Министерству регионального развития, Министерству юстиции относительно того, чтобы вынести на следующее заседание Кабмина решение относительно установления экономически обоснованного ограничения цен на тепло и горячую воду в стране, которое вступит в действие со следующего отопительного сезона", – сказал глава правительства в ходе заседания Кабмина в среду, 19 июня.

Он отметил, что в настоящее время, несмотря на одинаковую для всех предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) цену на природный газ, стоимость тепловой энергии для жителей разных городов значительно отличается. Так, в качестве примера он привел ряд населенных пунктов, в том числе и пгт Зачепиловку и город Одесса, где средняя стоимость тепловой энергии составляет и 4,255 тыс. грн/Гкал и 1,229 тыс. грн/Гкал соответственно.

"Я считаю, что таким решением (о предельных ценах на тепло и горячую воду – Ред.) можно достичь снижения цен на тепло в следующем отопительном сезоне, при равных условиях, на 15-20%", – подытожил глава правительства, добавив, что у предприятий ТКЭ есть шесть месяцев для подготовки к реализации данного решения.

Источник