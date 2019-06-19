НБУ: новая программа с МВФ нужна до завершения старой

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В мае мониторинговая миссия МВФ находилась в Украине и подтвердила намерение на продолжение сотрудничества после парламентских выборов и назначения нового правительства.

Текущая программа завершается в начале следующего года.

"Учитывая, что Украине необходимо реализовать еще большой перечень реформ, а экономика остается достаточно уязвимой к внешним рискам, Национальный банк считает целесообразным инициировать новую долгосрочную программу сотрудничества с МВФ, вероятно, еще до завершения текущей программы Stand By", - говорится в нем.

Также отмечается, что системные риски для финансовой стабильности находятся на одном из самых низких в истории уровней, а макроэкономические условия благоприятны для работы банков.

Однако до сих пор существуют угрозы, связанные с судебными процессами вокруг Приватбанка и перерывом в сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Напомним, Национальный банк отмечает, что задержка финансирования со стороны Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.

Существующие торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики.

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