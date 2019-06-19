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Зеленский убежден в продлении контракта по транзиту газа через Украину

19.06.2019 / 15:57
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что контракт по транзиту газа через Украину будет продлен. Об этом он заявил на брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

По словам Зеленского, Украине "никто не будет выкручивать руки".

"Для нас важно, и я услышал подтверждение от фрау Меркель, чтобы наша газотранспортная система была заполнена газом. Что касается рисков…Вы знаете, что у нас заканчивается контракт в конце этого года, мы ведем переговоры. И я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут… и мы договоримся. И никто Украине не будет выкручивать руки", - подчеркнул президент Украины.

Ранее представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что немецкая власть настаивает на продолжении газового транзита через территорию Украины. По его словам, продолжение роли Украины как транзитного государства является необходимостью.

Напомним, в России заявили, что не будут останавливать транзит газа через Украину в 2020 году. Замминистра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что условия нового контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" должны быть приемлемыми для Москвы.

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транзит газа, Зеленский
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