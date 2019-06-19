Еврокомиссия и Германия подтвердили позиции по транзиту газа через Украину

Об этом говорится в пресс-релизе Минэкономики ФРГ, распространенном в понедельник, 17 июня.

"Транзит газа через Украину должен продолжаться и быть обеспечен после 2019 года", - заявил Альтмайер.

"Я очень рад, что вице-председатель ЕК Шефчович привержен продолжению трехсторонних переговоров между ЕК, Украиной и Россией", - подчеркнул министр.

Встреча Альтмайера и Шефчовича прошла накануне первого визита нового президента Украины Владимира Зеленского в Берлин.

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