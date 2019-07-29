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"Нафтогаз" ждет от "Газпрома" ответ на предложение ЕК по транзитному контракту или другой вариант

29.07.2019 / 14:12
НАК "Нафтогаз Украины" ожидает от ПАО "Газпром" (РФ) официального ответа на предложенный Европейской комиссией вариант заключения транзитного контракта на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м.

Об этом сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Говорят, что "Газпром" хочет контракт на транзит не на 10 лет, как предложила Еврокомиссия, а только полгода-год, пока не достроят "Северный поток-2". Было бы желательно, чтобы "Газпром" ответил официально на предложение ЕК. Если "Газпром" не принимает это предложение, пусть предложит свой вариант. Причем желательно со всеми деталями", - написал он на своей странице в Facebook.

"Например, готов ли "Газпром" на практике разблокировать возможность другим компаниям осуществлять транзит газа с территории РФ. Мы его внимательно рассмотрим. Украинская сторона неоднократно подчеркивала, что мы заинтересованы в продолжении транзита, и поэтому мы занимаем конструктивную позицию", - добавил Витренко.

Исполнительный директор НАК обратил внимание на то, что если заявленная информация о готовности "Газпрома" заключить контракт всего на год-полтора соответствует действительности, то это доказывает намерение российской стороны полностью отказаться от украинского транзита после завершения строительства "Северного потока-2".

В свою очередь "Нафтогаз" на своей странице в Facebook подтвердил, что российская сторона официально еще не обнародовала вариант короткого контракта.

Ранее, 24 июля, Витренко отмечал, что причины откладывать трехстороннюю встречу Украина-Россия-ЕС по обсуждению транзита газа после 2019 года после завершения выборов в Верховную Раду отсутствуют, однако перед ней необходимо провести технические консультации.

По его словам, если российская сторона ждала результатов парламентских выборов в Украине для следующего раунда трехсторонних встреч по транзиту с 2020 года, то эти результаты уже понятны, и "Оппозиционная платформа – За жизнь" не будет в коалиции, а Юрий Бойко не будет премьером.

Источник 

газ, Газпром, Нафтогаз, Витренко, Транзит газа
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