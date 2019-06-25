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"Нафтогаз" не может поддержать находящийся на грани банкротства из-за многомиллиардных долгов облгазов "Укртрансгаз"

25.06.2019 / 13:51
НАК "Нафтогаз Украины" не может финансово поддержать АО "Укртрансгаз", который находится в предбанкротном состоянии из-за накопленных перед ним многомиллиардных долгов операторами газораспределительных систем (облгазов).

"Уже полгода мы говорим о том, что "Укртрансгаз" может стать банкротом из-за искусственно заниженных тарифов и несанкционированного отбора газа. К сожалению, ответственные органы избрали стратегию игнорирования плохих новостей, и ситуация стала критической. "Нафтогаз" поддерживал "Укртрансгаз" сколько мог, и мы являемся их крупнейшим кредитором. Однако больше такой возможности нет. Мы должны накапливать газ в подземных хранилищах, и сами имеем дефицит оборотных средств", - приводятся в пресс-релизе слова главы НАК Андрея Коболева.

В "Нафтогазе" напомнили, что компании не один раз предупреждали о разрушительном влиянии на финансовую стабильность оператора украинской ГТС ряда решений регулятора рынка в лице НКРЭКУ. Среди них – уменьшение тарифов на транспортировку газа с мая 2019 года и критические недостатки кодекса газотранспортной системы, делающие возможным несанкционированный отбор значительных объемов газа операторами ГРС.

А.Коболев подчеркнул, что группа готова предоставить все необходимые материалы для анализа и обсуждения выхода из сложившейся ситуации, а также установления ответственных лиц за этот недопустимый результат.

В НАК напоминают, что в ноябре 2018 года "Укртрансгаз" предоставил обоснованные возражения против предложенных НКРЭКУ "временных" тарифов на транспортировку газа, которые уменьшали доходную часть оператора ГТС на 40%, или на 20 млрд грн. В то же время регулятор не учел аргументы и установил заниженные тарифы.

В феврале 2019 года "Укртрансгаз" подал свои предложения по изменению временных тарифов, однако эти предложения так и не были рассмотрены. Результатом этих решений стало не только ограничение инвестиционных расходов компании, но и ее неспособность закупать газ для прокачки топлива по газотранспортной системе.

Кроме того, "Укртрансгаз" и "Нафтогаз" неоднократно обращали внимание НКРЭКУ на то, что облгазы не рассчитываются за газ "Укртрансгаза", отобранный ими из газотранспортной системы без контракта. Облгазы, в свою очередь, заявляют о недостаточности их тарифа на распределение для расчетов с "Укртрансгазом" за отобранный газ.

Источник 

Укртрансгаз, Нафтогаз Украины, Коболев
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