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Арахамия: Украина может минимум в 3 раза увеличить объем инвестиций в страну

25.06.2019 / 16:16
Новоназначенный секретарь Национального инвестиционного совета, 4-й номер списка "Слуги народа" на выборах Давид Арахамия считает, что Украина может минимум в три раза увеличить объем иностранных инвестиций в страну.

 

"Не хочу декларировать много на старте, но все предварительные консультации с крупными инвесторами свидетельствуют о том, что Украина может как минимум втрое увеличить нынешний объем инвестиций в страну. Получил задание от президента сделать этот процесс как можно более быстрым", - прокомментировал он свое назначение на официальном сайте президента Украины.

Давид Арахамия – выпускник Европейского университета, магистр экономики. Прошел магистерскую программу Professional management в Open University (Лондон). Соучредитель международной IT-компании Template Monster. Основатель волонтерской организации "Народный проект", которая помогает украинским военным на востоке страны. С 2016 года возглавлял международную платформу по созданию сайтов Weblium.

Как сообщалось, 24 июля президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Национального инвестиционного совета, назначив себя его главой. В состав совета входят: премьер-министр Украины, председатель Национального банка Украины (по согласию), первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины, министр финансов Украины, министр юстиции Украины, а также по согласию представители украинских и иностранных организаций и компаний, деловых кругов, эксперты по вопросам привлечения инвестиций, развития предпринимательства, специалисты в области экономики, финансов.

Совет утвержден указом в составе 29 человек, возглавляет его Зеленский, секретарь – глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 гг, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Давид Арахармия.

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инвестиции, Арахамия
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