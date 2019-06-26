НБУ выводит из обращения монеты 1, 2 и 5 копеек и планирует ввести в обращение монету номиналом 5 гривен

Как сообщил глава НБУ Яков Смолий на брифинге во вторник, 25 июня, данные монеты перестанут быть платежным средством с 1 октября 2019 года.

Помимо этого, НБУ будет постепенно выводить из обращения монету номиналом 25 коп., однако пока она останется платежным средством, сказал Смолий.

Как отметил глава НБУ, решение о выведении из обращения мелких монет позволит оптимизировать использование монет 1 и 2 грн.

Национальный банк Украины также планирует в 2019 году ввести в обращение монету номиналом 5 грн, сообщил директор департамента денежного обращения центробанка Виктор Зайвенко.

"Монета номиналом 5 грн запланирована к введению в 2019 году", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, 25 июня.

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