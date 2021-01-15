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МВФ не называет сроки следующего транша для Украины

15.01.2021 / 15:52
Международный валютный фонд продолжает дискуссии с украинскими властями в рамках виртуального пересмотра программы Stand-By, однако избегает называть сроки, когда Украина может получить второй транш по текущей договоренности.

С соответствующим заявлением выступил 14 января директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.

«Виртуальная миссия МВФ начала свою работу с украинскими властями в декабре. Мы имели короткий перерыв в течение праздничного периода, и мы продолжили эти дискуссии, эти виртуальные встречи с украинскими властями на этой неделе, 11 января», - отметил Райс в ответ на вопрос, как долго будет длиться нынешний пересмотр программы МВФ по Украине.

Он добавил, что согласно программе предусмотрены четыре пересмотра.

«Таким образом, первый пересмотр по (текущей - ред.) договоренности Stand-By осуществляется», - отметил представитель Фонда.

Он напомнил, что нынешняя программа для Украины предусматривает финансирование на общую сумму 5 млрд долл. Как подчеркнул Райс, она имеет цель «поддержать ответ власти на вызовы COVID-19, а также помочь сохранить важные экономические достижения и продвинуть критически важные реформы, которые нужны, чтобы поставить Украину на путь восстановления и экономического роста».

Как сообщалось, Исполнительный совет МВФ 9 июня прошлого года утвердил новую программу финансирования Stand-By на 18 месяцев. Первый транш был выделен сразу в размере 2,1 млрд долл. Остальные Украина должна получить четырьмя следующими траншами, если выполнит условия договоренности.

В ноябре директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и Президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону текущий уровень взаимодействия и порядок выполнения программы МВФ. В декабре миссия Фонда начала виртуальный пересмотр программы.

Источник

транш, МВФ
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