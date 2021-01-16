"Укрэнерго": "Веерные отключения" электроэнергии пока не планируются

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"В течение 16-20 января 2021 года по прогнозу ожидается значительное снижение среднесуточной температуры воздуха по всей территории Украины в среднем до -17 °С.

Это обстоятельство вызывает сезонное увеличение объемов потребления электрической энергии, которое в пиковые часы суток может расти на величину до 3000 МВт и вообще достигать 25 000 тыс МВт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для прохождения "этого сложного периода" НЭК "Укрэнерго" определило ряд мер для балансирования энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки в часы утреннего и вечернего максимумов потребления.

"Ключевыми направлениями являются увеличение производства электроэнергии на ГЭС и ГАЭС, а также повышение уровня нагрузки тепловых электростанций (ТЭС).

При этом, несмотря на то, что сегодня на складах ТЭС и ТЭЦ запасы угля по состоянию на 14 января равны 688 тыс т при минимально необходимых 900 тыс т, включение в работу дополнительных энергоблоков тепловых электростанций может быть осуществлено на резервном топливе (газ, мазут)" , - пояснили в "Укрэнерго".

"Учитывая появление в прессе публикаций о якобы возможности введения графика аварийных отключений (так называемые "веерные отключения"), сообщаем, что такие меры пока не планируются", - подчеркнули в компании.

В НЭК настаивают, что использование другого инструмента - графиков ограничения мощности (ГОП) - "не имеет никакого отношения" к так называемым "веерным отключениям" и не предусматривает отключение потребителей.

"Вместо этого он предусматривает снижение мощности потребления отдельных промышленных предприятий, где это возможно, без нарушения их технологических процессов.

Применение такого инструмента оператором системы передачи заранее согласовывается с Министерством энергетики на случай непредвиденной потери значительного объема генерации в энергосистеме в период пиковых нагрузок. При этом, исходя из текущей ситуации в энергосистеме, введение таких графиков во время периода низких температур также не планируется", - пояснили в компании.

Ранее экс-нардеп Сергей Высоцкий распространил в Facebook письмо от "Укрэнерго" к и.о. министра энергетики относительно согласования при необходимости применения графиков ограничения потребления электрической мощности в связи с возможным дефицитом мощности в ОЭС Украины до 1700 МВт с 7:00 до 22:00 на период с 14 по 19 января.

Напомним: Госслужба по ЧС предупреждает, что 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем ​​до 10-16° мороза.

На складах украинских ТЭС, по состоянию на 12 января 2021 года, находится 621, 8 тысяч тонн угля - это на 324 тыс тонн меньше необходимой нормы и в 2,5 раза меньше, чем в соответствующий период прошлого года.

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