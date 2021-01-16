Правительство хочет разработать годовой тариф на газ - Шмыгаль

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Государственная компания "Нафтогаз" и другие поставщики газа вычислят цену своих годовых продуктов и предложат украинцам фиксированную цену", - рассказал Шмыгаль.

Он также заявил, что осенью прошлого года десятки тысяч украинцев уже подписали годовые контракты на поставку газа по цене 4,70 грн за кубический метр. По словам премьера, такой принцип выбора фиксированной цены на месяц или год действует в большинстве стран Европы.

Шмыгаль также отметил злоупотребления компаний на рынке газа, в связи с чем правительство и хочет установить предельную цену на голубое топливо "чтобы отдельные компании, которые имеют монопольное положение в области, не завышали цену и не совершали манипуляций с ценами в платежках".

По его словам, АМКУ и профильные министерства уже получили поручение по проверке факта возможного злоупотребления на рынке газа.

Фиксированная цена в максимум 6,99 грн за кубометр будет действовать на период карантина или до конца отопительного сезона. "Возможно, цена пойдет резко вниз, тогда мы снимем это ограничение", - отмечает глава правительства.

Напомним: Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб м. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%.

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ как товар, но и за его поставки.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в рамках Меморандума обязательств.

В декабре Антимонопольный комитет оштрафовал 18 облгазов Группы РГК Дмитрия Фирташа на 380 млн гривен за злоупотребление монопольным положением.

Антимонопольный комитет в ближайшее время проверит обоснованность и прозрачность формирования тарифов на распределение газа и в случае выявления нарушений заставит регулятора исправить ситуацию.

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