Войти | Зарегистрироваться
13:11

понедельник,
07 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Шмыгаль рассказал, сколько будет стоить газ для населения в октябре

07.09.2020 / 12:51
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения в октябре будет колебаться от 4700 до 5000 гривен за тысячу кубометров.

Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24.

"Это самая низкая цена за последние пять лет, и это самый низкий уровень цен в принципе за время независимости. Это свободный рынок, человек может выбирать поставщика.

Есть конкуренция, и это способствует снижению цены. Конечно, есть сезонное поведение цен на газ. Зимой газ, естественно, стоит дороже, мы будем платить за него больше", - спрогнозировал Шмыгаль.

Сколько будет стоить газ зимой, пока неизвестно, все должен отрегулировать рынок, отметил Шмыгаль.

"Однако после зимнего повышения цены последует весеннее и летнее падение, и газ будет стоить дешевле", - подчеркнул премьер.

Источник

газ, цена газа, Шмыгаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 сентября
5 сентября
4 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.