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Шмыгаль анонсировал скорое снижение цен на газ

13.01.2021 / 13:22
Кабинет министров в ближайшее время примет решение, направленное на снижение цены на газ для населения. Сегодня к правительственным планам были поданы "конструктивные предложения".

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram.

По его словам, вместе с и.о. министра энергетики Юрием Витренко и главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым провели встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". На встрече обсуждали ситуацию с тарифами на газ для населения.

"Представители Минэнерго и "Нафтогаза" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей. Спасибо нардепам за встречу и совместную работу. Нам важно было услышать конструктивные предложения по обоим планам. Это позволит как можно быстрее принять ряд управленческих решений, которые будут способствовать установлению справедливых цен на газ", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что Минэнерго предлагает снизить тарифы на газ с февраля на 44%. Речь идет о цене 5 356 гривен за тысячу кубометров.

Отметим, с 1 января облгазы подняли тарифы на услуги по транспортировке газа. Кроме того, компании-поставщики подняли цены на газ для населения - в частности, "Нафтогаз" поднял тариф на 14% выше, чем в декабре.

Тем временем стало известно, что цена импортного газа превысила 200 долларов.

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газ, цена газа, Шмыгаль
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