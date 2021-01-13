Инфляция за 2020 год составила 5% - Минэкономики

Об этом говорится в обзоре инфляции в 2020 году, который обнародовала пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что главными условиями формирования внутренних цен в течение 2020 года были: относительно ограниченный спрос вследствие вынужденных мер по предотвращению активному распространению пандемии COVID-19; поддержка государством экономики в сложившихся условиях; постепенная девальвация гривни; динамика мировых цен, которая формировалась в результате деструктивных процессов в мировой экономике, а также связанных с мерами сдерживания распространения заболевания.

В министерстве констатируют, что в сложных условиях на фоне карантинных мероприятий формирование потребительских цен зависело от изменения приоритетов в потреблении и, соответственно, приспосабливания к этим изменениям торговых агентов. Так, большими темпами росли как объемы розничной торговли, так и потребительские цены, прежде всего, на товары первой необходимости.

И напротив, мотивация потребителя относительно отказа от непервоочередных расходов сдерживала рост цен на большинство товаров и услуг или, даже, напротив, усилила дефляционный тренд. В частности, на одежду и обувь по итогам 2020 года цены снизились на 7,3% по сравнению со снижением на 2,3% в 2019 году.

Среди товаров, цены на которые росли на фоне сохранения постоянного спроса, в министерстве отметили в первую очередь продукты питания: по итогам 2020 года цены на них выросли на 5,2% по сравнению с ростом на 4,9% в 2019 году. Также произошло подорожание на 7,7% услуг в сфере здравоохранения, по сравнению с 3,8% в 2019 году.

В Минэкономики отмечают, что на данном фоне поддержкой платежеспособного спроса населения в условиях карантина выступало дальнейшее повышение заработной платы и реализация мер правительства, направленных на смягчение последствий пандемии и потерь бизнеса (в частности, реализация Госпрограммы стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных ограничительными мерами по предотвращению возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19 «Доступные кредиты 5-7-9%», выплаты помощи по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы во время противодействия COVID-19).

В министерстве обратили внимание, что НБУ реализовал стимулирующую монетарную политику, которая имела характер сдерживания инфляции.

«Это касается как темпов роста денежного предложения (по оперативным данным Национального банка на 28,7% в течение 2020 года) при сохранении учетной ставки на уровне 6% годовых, так и фактора обесценивания гривни (среднемесячный обменный курс гривни к доллару США девальвировал на 19,3% до 28,17 грн/долл. в декабре 2020 года), которая с определенным лагом продолжает сказываться на ценах, особенно в части импортной составляющей. Хотя в итоге такое влияние минимизировано изменением потребительских предпочтений населения», - отметили в Минэкономики.

Также, по словам специалистов ведомства, в 2020 году, в отличие от 2019 года, наиболее ощутимым для внутреннего рынка был постоянный рост цен на энергоносители на мировом рынке. Это сказалось на формировании тарифов на коммунальные услуги.

В министерстве ожидают, что в I квартале 2021 года характер влияния основных факторов существенно не изменится. Сочетание монетарного и (определенным образом) административного факторов и высокой себестоимости производства под влиянием сезонности на продовольственном рынке и дальше будет стимулировать рост цен внутреннего рынка. А также усиление такого фактора, как удержание от значительных затрат на фоне пандемии COVID-19 (особенно на фоне введения локдауна в январе и продления карантина до конца февраля), напротив, частично будет компенсировать действие инфляционных факторов. Предсказуемая и сдержанная динамика обменного курса гривни в целом не будет искажать ценообразование на потребительском рынке.

Как сообщал Укринформ, потребительские цены в декабре 2020-го против ноября 2020 года увеличились на 0,9%; против декабря 2019 года они выросли на 5,0%. В общей сложности за 2020 год цены на потребительском рынке выросли на 2,7% по сравнению с 2019 годом.

Среди потребительских товаров и услуг в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года больше всего подорожали природный газ (на 56,3%), сахар (на 47,7%) и яйца (на 30,0%). Максимально подешевели с декабря 2019-го по декабрь 2020 года овощи (на 12,1%), топливо и масла (на 10,5%) и обувь (на 7,5%).

Источник